أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الإسكان» لربط المصريين بالخارج بوطنهم

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتوفير كافة الخدمات للمصريين بالخارج، وإطلاق المبادرات المختلفة، لربطهم بوطنهم الأم مصر، من خلال التعاون المشترك بينها ومختلف الوزارات المعنية، لكونهم بمثابة خط الدفاع الأول لمصر داخل الدول المضيفة المختلفة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الإسكان»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

أهداف التعاون بين «الهجرة» و«الإسكان»

- إتاحة فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج.

- تعزيز المشاركة المجتمعية للمصريين بالخارج في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «حياة كريمة» و«مراكب النجاة».

- الاستفادة من المرحل المختلفة لطرح الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج.

- الاستفادة من آلية التخصيص الفوري للأراضي بالمدن الجديدة «نظام التخصيص وفقاً للطلب».

- الاستثمار العقاري بالنسبة للمصريين بالخارج يمثل لهم أولوية قصوى.

- هناك أولوية لجذب استثمارات المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم الأم.

- التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، يتم التسجيل فيه من خلال الرقم القومي.

- إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، وأن تكون هناك نافذة داخل التطبيق لمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.

- الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يتيحه من فرص استثمارية طبقاً لنظام نظام التخصيص وفقاً للطلب.

- الموقع الإلكتروني لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري المملوكة للدولة، وما تتيحه من فرص مختلفة للاستثمار العقاري.

- هناك أيضاً فرصا كبيرة وواعدة للاستثمار في مجال البنية التحتية، سواء في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة في مجال تحلية مياه البحر.

- العمل على ربط المتدربين بالشركات والمقاولين لتوفير فرص عمل دائمة للمتفوقين منهم.

- إتاحة فرص للمتدربين للالتحاق بسوق العمل الخارجية بعد تأهيلهم وحصولهم على شهادات معتمدة.

- الهدف من تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، هو الحد من الهجرة غير الشرعية، وربط الشباب بوطنهم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.