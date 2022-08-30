«الهجرة»: ننسق مع الوزارات الأخرى لإطلاق مبادرات جديدة للمصريين بالخارج

أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، عن سعادتها البالغة بأن تكون أولى المهام التي تلت تقوم بها بعد تولي الوزارة، هو إدارة المؤتمر الخاص بالكيانات المصرية بنسخته الثالثة في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن تكليف القيادة السياسية لها يتوافق مع مفهوم ودور الوزارة للمصريين بالخارج.

لقاء 345 ممثلًا للجاليات والكيانات المصرية

وأضافت «جندي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أنها التقت 345 ممثلًا للجاليات والكيانات المصرية، كاشفة عن أن مقابلتهم جميعًا في نفس المكان يعد فرصة عظيمة، ووفر الكثير من الجهد والعمل والجولات للتواصل مع المصريين بالخارج.

ملفات مطروحة من المصريين بالخارج

وأوضحت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أنه من الموضوعات الهامة التي شملها اللقاء ملف التعليم والاستثمار ومشكلات القنصلية والتجنيد، كاشفة عن قيام الوزارة باستقدام المتخصصين لحل جميع الموضوعات والمشكلات المطروحة.

وأكدت جندي أن الاستعانة بالمتخصصين جعل من اللقاءات تواصل فعال يؤدي إلى أن نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ، متابعة: «مش هيبقى بس كلام، هيبقى كلام وفعل»، مضيفة أنه عقب انتهاء المؤتمر بدأت في استقبال بعض الشخصيات المشاركة ورؤساء الجاليات للتعرف على مزيد من الموضوعات والقضايا الخاصة بجاليتهم والكيانات التي يمثلوها.

تنسيق مع مختلف الوزرات لإطلاق عدد من المبادرات الجديدة

وكشفت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج عن أن خطة الوزارة لحل هذه القضايا تضمن لقاءات مع الوزارات المعنية للتنسيق في كافة المجالات، لمناقشة كافة الأبعاد الخاصة بالملفات وتناول المبادرات الجديدة و خطة التحرك، لافتة إلى أن هناك العديد من المبادرات الجديدة التي ستقوم بها وزارة الهجرة والمصريين بالخارج الفترة المقبلة، إضافة إلى المبادرات القائمة بالفعل، منوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والتشاور مع الوزراء المعنيين وإقامة لجان مشتركة وبروتوكولات عمل مشتركة لتحقيق مجموعة من المبادرات تؤدي إلى المزيد من الحوافز للمصريين بالخارج.