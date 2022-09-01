استقرار أسعار العملات خلال نهاية تداولات الأسبوع

استقرت أسعار عدد من العملات الأجنبية خلال نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم، في آخر أيام الأسبوع، إذ سيجر وقف التعامل في البنوك لمدة يومي الجمعة والسبت، وجاءت أغلب تحركات العملات في مؤشرات مستقرة على المستويين العالمي والمحلي، إذ تشهد أسعار العملات تقلبات شديدة خلال الفترة الحالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، بجانب التضخم وقرارات أسعار الفائدة.

وارتفع سعر اليورو خلال التداولات الصباحية، وكذلك الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر، بقيمة قرشين في عدد من البنوك صباحا، لكن في البنك المركزي المصري، استقرت أسعار الصرف التي جرى وضعها، وتكون عبارة عن متوسط سعري للعملات، وتلقى أسعار العملات في البنوك المصرية، اهتمامًا كبيرًا من المواطنين المصريين.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية، العاملة في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزى خلال نهاية تداول الأسبوع

سعر الدولار: 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 62.13 جنيه للشراء، و62.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 22.27 جنيه للشراء، و22.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 19.16 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري خلا نهاية التداول

سعر الدولار: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.