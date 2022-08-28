استقرار أسعار العملات اليوم 28 أغسطس 2022 خلال نهاية التعاملات

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم خلال نهاية التداولات اليومية لليوم الأول في الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري بالبنك المركزي والبنوك المصرية، إذ لم تشهد الأسعار أي تحركات منذ بداية تداولات الأحد 28 أغسطس 2022، بعد فتح البنوك اليوم، التداولات والتعاملات عقب إغلاق استمر ليومين.

وتلقى أسعار العملات في البنوك المصرية، اهتماما كبيرا من قبل المواطنين المصريين، خاصة الأشخاص الذين يعمل أقاربهم في الخارج ويرسلون لهم مبالغ مالية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم:

أسعار العملات خلال نهاية تداولات اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم: 19.13 جنيه للشراء، و19.23جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.12 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي.. 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.63 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.08 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات خلال نهاية التداولات اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم: 19.14 جنيه للشراء، و19.20جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 60.03 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.63 جنيه للشراء، و22.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.04 جنيه للشراء، و19.37جنيه للبيع.