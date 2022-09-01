أسعار العملات اليوم الخميس 1-9-2022 في «الأهلي والمركزي»

ارتفعت أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية، بينما انخفضت واستقرت العملات العربية خلال بدء تداولات اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 في آخر أيام الأسبوع الحالي، حيث جاءت أغلب تحركات العملات في مؤشرات صعودية على المستويين العالمي والمحلي، إذ تشهد أسعار العملات تقلبات شديدة خلال الفترة الحالية نظرًا للظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم بجانب التضخم وقرارات أسعار الفائدة.

وارتفع سعر اليورو خلال بدء تعاملات اليوم، كذلك الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر بقيمة قرشين في عدد من البنوك، ولكن في البنك المركزي المصري استقرت أسعار الصرف التي تم وضعها وتكون عبارة عن متوسط سعري للعملات، وتلقى أسعار العملات في البنوك المصرية، اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين المصريين وكذلك التجار الذين يتعاملون في الاستيراد والتصدير خاصة أنهم يحتاجون إلى الدولار والعملات الأخرى للتعامل مع المصدرين من الخارج.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار: 19.16 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 62.13 جنيه للشراء، و62.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 5.09 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 22.27 جنيه للشراء، و22.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 19.16 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 60.07 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 22.18 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 19.19 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.