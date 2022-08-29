أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

قال الخبير المصرفي، عمرو مناع، إنّ أسعار العملات الأجنبية شهدت استقرار صباح اليوم مع بدء تداولاتها اليوم الإثنين، كما شهدت أسعار العملات استقرارا، أمس، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الرسمي.

وأوضح الخبير المصرفي في تصريح لـ «الوطن»، أن أسعار العملات بدأ تداولاها في الساعات الأولى من صباح اليوم مع بدء العمل في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.

وتابع «مناع»، أن جميع المواطنين يتابعون أسعار العملات الأجنبية في القطاع المصرفي وبشكل خاص من يعمل أقاربهم في الخارج، ويتم متابعة الأسعار لمعرفة المبلغ النهائي الذي سيحصلون علية بالجنيه المصري، وكذلك المسافرون الذين يرغبون في تغيير العملات.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

وأوضح أن أسعار العملات الأجنبية تختلف من بنك إلى آخر، وتستعرض «الوطن»، أسعار العملات وفقًا لإعلان البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية

* دولار أمريكي​

شراء: 19.1408 جنيه.

بيع: 19.2183 جنيه.

* يورو​

شراء: 19.0662 جنيه.

بيع: 19.1511جنيه.

* جنيه استرليني​

شراء: 22.4847 جنيه.

بيع: 22.5835 جنيه.

* فرنك سويسري​

شراء: 19.8002 جنيه.

بيع: 19.8886 جنيه.

* 100 ين ياباني

شراء:​ 13.9155 جنيه.

بيع: 13.9749 جنيه.

متوسط أسعار العملات الاجنبية

* ريال سعودي​

شراء: 5.0940 جنيه.

بيع: 5.1160 جنيه.

* دينار كويتي​

شراء: 62.2062 جنيه.

بيع: 62.4783 جنيه.

* درهم إماراتي​

شراء: 5.2105 جنيه.

بيع: 5.2328 جنيه.

* اليوان الصيني​

شراء: 2.7853 جنيه.

بيع:2.7968 جنيه.

يذكر أن أسعار العملات الأجنبية شهدت تغيرا في أسعارها أمام الجنيه خلال الفترة الماضية وذلك بسبب التوترات السياسية بين الدول الكبري مثل الحرب الأوكرانية الروسية والتوتر الجيوسياسي بين الصين وأمريكا بالإضافة الى انتشار فيروس كورونا.