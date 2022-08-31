تحركات طفيفة في أسعار العملات اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022

استقرت أغلب أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 31 أغسطس 2022 بالبنك المركزي والبنوك المصرية، بينما شهد عدد من العملات الأخرى تحركات طفيفة في الأسعار.

وارتفع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم، بينما استقر الدولار في البنوك المصرية. وقام البنك المركزي المصري برفع سعر البيع بقيمة قرش واحد فقط، وتلقى أسعار العملات في البنوك المصرية، اهتماما كبيرا من قبل المواطنين المصريين وكذلك التجار الذين يتعاملون في الاستيراد والتصدير خاصة وأنهم يحتاجون إلى الدولار والعملات الأخرى للتعامل مع المصدرين من الخارج.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار العملات في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم: 19.16 جنيه للشراء، و19.27جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.22 جنيه للشراء، و62.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي.. 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.45 جنيه للشراء، و22.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.22 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 60.10 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.49 جنيه للشراء، و22.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.04 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.