محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية

وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، كما قرر تعديل تنسيق القبول بفصول الخدمات الملحقة بمدارس التعليم الفني بنوعياتها المختلفة لعام 2022-2023، مشيرًا إلى أنه جار دراسة نزول تنسيق القبول بالثانوي العام وفقًا لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

خفض درجات الثانوي الفني في المنوفية

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأوضحت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم نزول تنسيق القبول بـ6 مدارس للتعليم الثانوي الصناعي بمركز شبين الكوم وهي: مدرسة الشهيد أحمد محمد البرهيمي الصناعية بنين من مجموع 200 درجة إلى 195 درجة و180 درجة بفصول الخدمات، ومدرسة الشهيد سامي على الصناعية بنات حيث تم النزول إلى 190 درجة بفصول الخدمات، ومدرسة الشهيد عبدالله عبد المولى الزخرفية بنين، من مجموع 200 إلى 190 درجة، و155 درجة بفصول الخدمات، ومدرسة ميت خلف الميكانيكية الصناعية بنين من مجموع 200 إلى 197 درجة و180 درجة بفصول الخدمات، ومدرسة البتانون الثانوية الصناعية بنين من مجموع 200 إلى 195 درجة و160 درجة بفصول الخدمات، ومدرسة اصطباري الصناعية بنات من مجموع 200 إلى 195 درجة و155 درجة بفصول الخدمات.

النزول بالدرجات في جميع مراكز المنوفية

وفى مركز قويسنا، تم النزول بدرجات قبول 5 مدارس للتعليم الثانوي الصناعي وهي: مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية بنين من مجموع 200 إلى 195 درجة و180 درجة بفصول الخدمات، ومدارس أم خنان الصناعية بنات وشبرا بخوم الصناعية المشتركة ومحمود عزب الصناعية المشتركة، تم النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ185 درجة، ومدرسة ابنهس الثانوية الصناعية بنات من 200 إلى 195 درجة و175 درجة بفصول الخدمات.

كما مدير مديرية التربية والتعليم إلى أنه تم النزول بالتنسيق في 3 مدارس للتعليم الثانوي الصناعي بمركز بركة السبع، وهي: مدرسة عبدالمحسن هلال الصناعية بنين من مجموع 200 درجة إلى 190 درجة و155 بفصول الخدمات، ومدرسة بركة السبع المتقدمة من 200 درجة إلى 192 درجة، ومدرسة الشهيد عبدالحكيم عبدالوهاب عمر الصناعية بنات هورين سابقاً تم النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ190 درجة.

وفي مركز تلا، تم النزول بتنسيق مدرسة تلا الصناعية بنين من مجموع 200 إلى 195 درجة و180 درجة بفصول الخدمات ومدرسة تلا الصناعية بنات، تم النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ185 درجة، بالإضافة إلى مدرستين بمركز الشهداء وهما مدرسة الشهداء الصناعية بنين، تم النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ180 درجة، ومدرسة الشهداء الصناعية بنات فقد تقرر النزول التنسيق لفصول الخدمات لـ190 درجة.

وفي مركز منوف تم النزول التنسيق بفصول الخدمات بـ3 مدارس بمركز منوف، وهي: مدرسة منوف الصناعية بنين، تم النزول إلى 180 درجة، ومدرسة منوف الصناعية بنات تم النزول بالتنسيق إلى 185 درجة، ومدرسة بهواش الصناعية المشتركة، تم النزول بالتنسيق إلى 175 درجة.

فيما تم النزول بالتنسيق القبول بمدرسة أشمون الصناعية بنين بفصول الخدمات إلى 185 درجة، ومدرسة الشهيد فارس النعماني الصناعية المشتركة من 200 درجة إلى 195 درجة و170 بفصول الخدمات.

وفي مركز الباجور، تم النزول بالتنسيق بمدرسة الباجور الصناعية بنين من 200 درجة إلى 195 درجة و180 درجة بفصول الخدمات، كما تم نزول التنسيق بفصول الخدمات بمدرسة مصطفى خاطر الصناعية المشتركة إلى 175 درجة، ومدرسة بى العرب الصناعية بنات إلى 170 درجة، ومدرسة الشهيدين عمرو شبل ومحمود زكريا الصناعية المشتركة لـ165 درجة، بالإضافة إلى نزول تنسيق القبول بمدرسة السادات الصناعية المشتركة من 200 درجة إلى 190 درجة و155 درجة بفصول الخدمات.

مدارس التعليم الثانوي الزراعي

وفيما يخص التعليم الثانوى الزراعي، أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم النزول بالتنسيق القبول بمدرسة شبين الكوم الثانوية الزراعية المشتركة من 185 درجة إلى 180 درجة، ومدرسة قويسنا الثانوية الزراعية المشتركة من 185 درجة إلى 175 درجة، ومدرسة الشهيد حسام فتحى الثانوية الزراعية بتلا من 185 إلى 180 درجة، وفى مدرسة بركة السبع الثانوية الزراعية المشتركة من 200 إلى 195 درجة، وكذا اشمون الثانوية الزراعية المشتركة من 185 إلى 180 درجة، ومدرسة السادات للتعليم والتدريب المزدوج زراعى عام من 200 إلى 195 درجة.

وفي مدارس التعليم الثانوي التجاري تم نزول مجموع القبول بجميع المدارس الثانوية التجارية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة من 165 إلى 150 درجة، كما تم نزول التنسيق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج مستقل، ملحق وهم المدارس الفنية للتعليم المزدوج صناعى مستقل وملحقة من 200 إلى 190 درجة، والمدارس الفنية للتعليم المزدوج زراعي مستقل وملحقة من 185 إلى 175 درجة وذلك بالإدارات المطبق بها، والمدرسة الفنية للتعليم المزدوج تجاري مستقل بالسادات من 190 إلى 180 درجة، وذلك نظراً للإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية.

وبناءا على القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020، فقد تم أيضاً تعديل تنسيق القبول بالصف الأول بفصول الخدمات الملحقة بمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة (زراعي، تجاري وفندقي)، حيث تم النزول بالمجموع بالتعليم التجارى الفندقى خدمات إلى 205 درجة، والتعليم الزراعى خدمات إلى 150 درجة، والتعليم التجاري خدمات إلى 140 درجة.

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بألا يزيد عدد الطلاب المقبولين بالصف الأول بفصول الخدمات بالفترة المسائية بكل مدرسة عن عدد الطلاب المنتظمين بالصف الأول بالفترة الصباحية، بالإضافة إلى ألا يقل عدد طلاب الفصل الواحد عن 20 طالبًا وألا يزيد عن 40 طالبًا، ويتم قبول الأعداد المقررة بفصول الخدمات وفقاً للمجموع الأعلى بالدرجات للطلاب المتقدمين.