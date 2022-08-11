نائب محافظ المنوفية: خطة الدولة ساعدت على مواجهة أزمة الغذاء العالمية

قال محمد موسى، نائب محافظة المنوفية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تهدف لإحداث نقاشات عامة تعمل على إثراء الحياة السياسية، لافتًا إلى أنّ الشأن الاقتصادي من الأمور المهمة التي يجب مناقشتها بالتزامن مع الأزمات العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا وتداعيتها والاضطرابات التي حدثت في سلاسل الإمداد، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.

الصالون الثقافي لتنسيقية شباب الأحزاب

وأوضح «موسى»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التنسيقية تبنت نقاشًا من خلال صالونها السياسي الذي تضمن عدة لقاءات في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الصالون عقد أمس بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ومن النواب مارسيل سمير.

وأكمل نجاتي حديثه عن دور وزارة التموين في مواجهة الأزمات الراهنة، وما حققته الدولة المصرية خلال العامين الماضيين.

تأثير الأزمات العالمية على الدول

وأشار محمد موسى إلى أنه خلال السنوات الماضية تأثرت دول عدة بتداعيات الأزمات، وأصبح لديها مشكلات في توفير السلع الأساسية للمواطن، موضحًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت خطة استعداد قوية لمواجهة أي نقص في السلع الغذائية من خلال التوسع في المخازن، وصوامع القمح وكان لذلك أثرًا إيجابيًا في توفير السلع.

وأكد نائب محافظة المنوفية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ الجمهورية الجديدة تعمل على تصحيح أي انحرافات هيكلية سابقة، وكان أهمها عدم وجود سلاسل إمداد داخلية، والآن تبدل الوضع وأصبح لدينا مخازن وسلال إمداد وصوامع لديها القدرة على التخزين ومد الأسواق بكل ما تحتاج إليه، وهو ما تم خلال الـ8 سنوات الماضية.