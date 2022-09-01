«ﺍليابانية لتطوير ﺍلعلوم» تعلن موعد ﺍلملتقى ﺍﻟـ14 لشباب ﺍلباحثين

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، حول فعاليات الملتقى العلمي الرابع عشر للأمل تحت عنوان (HOPE)، الذي تنظمه الجمعية اليابانية لتطوير العلوم JSPS خلال الفترة من 27 فبراير-11 مارس 2023 باليابان.

وأشار التقرير، إلى أن الملتقى يعد فرصة للمتميزين من شباب الباحثين للتحاور مع العلماء الحاصلين على جوائز نوبل، والخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، ما يساعد على اكتشاف ملكات الإبداع العلمي والابتكار عند الشباب.

آخر موعد للتقدم

وأوضح التقرير، أن آخر موعد للتقدم هو 15/9/2022 للمشاركة فى فعاليات هذا الملتقى، وذلك فى التخصصات العلمية الآتية: «الفيزياء، والكيمياء، والطب/ الفسيولوجى والمجالات المتعلقه بها»، وللتعرف على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الملتقى.

شروط المشاركة في فعاليات الملتقى

وأضاف التقرير، أنه يشترط للمشاركة فى فعاليات هذا الملتقى، أن يكون المرشح من شباب الباحثين المصريين بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية، الذين يدرسون حاليا للحصول على درجة الدكتوراه، أو الحاصلين عليها خلال الخمس سنوات الماضية فى التخصصات المذكورة.

وأوضح التقرير، أن الجمعية اليابانية لتطوير العلوم تتحمل مصاريف الإقامة والتنقلات الداخلية فى اليابان، كما أن المنحة لا تغطي تذاكر الطيران، على أن يتحمل المرشحين تذكرة السفر إلى مطار ناريتا/ طوكيو الدولي، اليابان، وكذا تغطية التكاليف المرتبطة باختبار PCR، عند دخول المشاركين اليابان، وعند عودتهم للوطن.