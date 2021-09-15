تعرف على كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2021

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية، وذلك عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2021 تجريبيا، أسوة بالمراحل السابقة، على أن تبدأ أعمال المرحلة رسميا السبت المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2021

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2021:

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نُظم) بالمقطم

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر الجديدة

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية أسوان

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد سياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر جديدة

العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجاري بالعريش

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري ببورسعيد

الفني التجاري بدمياط

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق بورسعيد

الفني للفنادق قنا

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقنا

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي طالبات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال- محاسبة)

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

تربية (طفولة) أسوان

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تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

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تربية رياضية بنين مطروح

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق الأقصر

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

ش. مطاعم فني سياحة إسكندرية

ش. مطاعم فني سياحة قنا

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

سياحة وفنادق بني سويف

ش. مطاعم فني سياحة مطرية

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم

ع. دولي إعلام مدينة الشروق

ع. كندي تكنو. إعلام التجمع الخامس

عالي إدارية ش إدارة أعمال التجمع الخامس

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية شعبة نظم معلومات بطموه

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش إدارة أعمال

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة إدارة)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة التسويق)

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(نظم معلومات)

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

معهد المنيا العالي للغات

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم تسويق وإدارة أعمال

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية اسكندرية بمصروفات

العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية)

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية

معهد عالي خدمة اجتماعية كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

نظم معلومات إدارية قطامية

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم