الآن نتيجة الثانوية العامة دور ثان على الوطن.. اعرف الخطوات بالترتيب

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة دور ثان على الوطن، بعد أن اعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا صباح اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر الحالي، حيث عقدت الامتحانات ورقيا في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراعية لجميع الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وأصبحت الآن نتيجة الثانوية العامة دور ثان على الوطن، حيث خصصت الجريدة رابطا إلكترونيا للحصول على النتيجة برقم الجلوس، في إطار خدماتها التعليمية التي تحرص على تقديمها للطلاب وأولياء الأمور دائما.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة دور ثان

- الدخول على موقع بوابة الوطن الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «عرض النتيجة».

- تظهر النتيجة باسم الطالب والدرجات التي حصل عليها.

- تشمل النتيجة درجة الطالب في المادة التي كان راسبا بها.

- تشمل النتيجة مجموع الطالب الكلي في الثانوية العامة.

ضوابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه تقرر فتح باب التظلمات لطلاب الثانيوة العامة الدور الثاني اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 4 سبتمبر 2022، ولمدة 7 أيام، وسداد رسوم قدرها 150 جنيها لكل مادة، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، مؤكدة أنّ الطالب سيراجع تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، لافتة إلى حصول 16 طالبًا على زيادة في الدرجات حتى الآن في تظلمات الدور الأول، نتيجة أخطاء من الطلاب في نقل الكود من على كراسة الأسئلة.