رئيس وزراء لبنان يسعى لحل أزمة انقطاع الإنترنت في البلاد

في ظل أزمة اقتصادية وسياسية يعاني منها لبنان، طالت الأزمات خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت، في مناطق متفرقة في البلاد، بما فيها العاصمة بيروت، عقب إضراب موظفي الشركة الوطنية للاتصالات « أوجيرو» لليوم الثاني على التوالي.

الاحتكام للدولار في سعر الخدمات المقدمة

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ. ش. أ)، أن الحكومة تفاوضت مع الموظفين المضربين عن العمل، ولكن لم تنجح الجهود، ويطالب الموظفون بزيادة أجورهم بعد ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة من الشركاء إلى العملاء خاصة بعد تقييم الخدمات بالدولار والعمل على دفع مايقابلها بالليرة اللبنانية بعد الرجوع لمنصة سعر الصرف الت تسمى «منصة صيرفة».

المطالبة برواتب مرتفعة

ودفع تقييم الخدمة بالدولار الموظفين إلى المطالبة بصرف مرتباتهم اعتمادا على سعر صرف الدولار، وأصدرت شركتان تقدمان خدمة الانترنت بلبنان بيانًا توضح فيه سبب الانقطاع وسجل الدولار 27200 ليرة في انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية.

تدخل رئيس الوزراء

من جهته يناقش رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم من أجل حل أزمة إضراب موظفو شركة أوجيروا الوطنية في أسرع وقت، مبينًا أنه يتفهم سبب الإضراب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحادثة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، وطالب رئيس وزراء لبنان بتوفير أموال الموظفين المضربين من أجل تقليل الضرر الواقع في لبنان، مؤكدًا أن انقطاع الانترنت عن منطقة الحمرا بالعاصمة بيروت سيعني تعطل العمل في مصرف لبنان المركزي الذي يوفر الرواتب للعاملين في الدولة.

أزمات مستمرة في لبنان في المياه والكهرباء

وتعيش الدولة اللبنانية أيامًا صعبة، فقد قطع من قبل محتجون الطريق بعد انقطاع الكهرباء في شمال لبنان، لتشهد البلاد احتجاج أخر في شرق البلاد، بجانب قطع ثالث للطريق بعد انقطاع خدمات المياه.