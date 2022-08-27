مراسم وداع جثمان جورج الراسي بـ لبنان.. العزاء الأحد والصلاة الإثنين

قررت أسرة الفنان الراحل جورج الراسي، إقامة الصلاة على الجثمان بعد غد الإثنين بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل، وذلك في الثالثة بتوقيت لبنان على حسب ما أعلنت جريدة نداء الوطن اللبنانية.

وفاة جورج الراسي بعد حفل غنائي

وأشارت الأسرة إلى أنه يتم قبول التعازي في جورج الراسي بدءا من الساعة الثانية الثانية ظهر غد الأحد حتى السابعة مساء في صالون كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بمدينة المنصف، ويوم الإثنين بنفس المكان ولكن من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السابعة مساء.

الدفاع المدني يعلن العثور على الجثة

وأعلن الدفاع المدني اللبناني وفاة الراسي وتفاصيل الواقعة من خلال بيان إعلامي جاء نصه: «عمل عناصر من الدفاع المدني في الخامسة من فجر اليوم على سحب جثتين من داخل سيارتهما في الفاصل الإسمنتي وسط الطريق عند نقطة المصنع الحدودية، واستعانوا بمعدات الإنقاذ نظرًا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث».

وأضاف: «تم نقل الجثتين إحداهما لجورج الراسي إلى مستشفى تعنايل العام، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة، وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة».