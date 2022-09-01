أسماء الفائزين في المشروع الوطني للقراءة 2022.. جوائز مليونية

أعلن المشروع الوطني للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا، أسماء الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة، البالغ عددهم 40 فائزا في الأبعاد الثلاثة من أبعاد المشروع.

جاء الإعلان عبر فيديو جرى بثه على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشروع (فيس بوك- انستجرام- يوتيوب- تيك توك)، وجاءت أسماء الفائزين موزعة بين 23 محافظة من أصل 27 محافظة بجمهورية مصر العربية.

إحياء الوعي بأهمية القراءة

وبهذه المناسبة، عبر هشام السنجري، مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي فرع مصر وشمال إفريقيا، عن سعادته بالوصول للمرحلة النهائية من المسابقة، قائلاً: «إنه من دواعي سرورنا أن نصل للمرحلة النهائية من مسابقة المشروع الوطني للقراءة والتي تقام للعام الثاني على التوالي، عملنا خلالها على تنمية الشعور لدى طلاب المدارس والجامعات والمعلمين بأهمية تحصيل المعرفة وتطبيقها وإحياء الوعي بأهمية القراءة، ولم نكن لنصل إلى ما نحن عليه إلا من خلال الشفافية التامة والتحكيم وفق معايير دقيقة ومحددة أهمها التفكير النقدي والتحليل».

كما أشاد السنجري بالتعاون المثمر والبناء مع الشركاء في الميدان التربوي والثقافي. وجاءت النتيجة بإعلان 20 فائزا بفئة الطالب المثقف (طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية)، و10 فائزين بفئة القارئ الماسي (طلاب الجامعات)، و10 فائزين بفئة المعلم المثقف (معلمي التعليم قبل الجامعي في جمهورية مصر العربية). ووفقاً لدليل المسابقة، يحصل الفائزون في كل فئة من الفئات الثلاث على جوائز تقدر بـ 5 ملايين جنيه.

رابط الفيديو:

900 متنافس تسابقوا لمدة 3 أيام

وضمت التصفيات النهائية للمشروع 900 متنافس، استمرت على مدار 3 أيام متواصلة خلال شهر أغسطس الماضي، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية، وسط أجواء حماسية للمشاركين من جميع محافظات الجمهورية.

يُشار إلى أنه سيتم ترتيب مراكز الأوائل (في الفئات الثلاثة للأربعين فائزا) في تصفيات تقام خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر، على أن يتم الإعلان عنهم خلال الحفل الختامي في أكتوبر، كما يتم الإعلان عن موعد انطلاق الموسم الجديد في الحفل الختامي.