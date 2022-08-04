انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة 2022.. 8 أغسطس المقبل

تنطلق التصفيات النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الإثنين المقبل الموافق 8 أغسطس الجاري، تحت رعاية مؤسسة البحث العلمي «القاهرة - دبي»، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف، وتتضمن 900 متسابق من المشاركين وتستمر التصفيات حتى 10 أغسطس.

محاور المشروع الوطني للقراءة

المشروع الوطني للقراءة يرتكز على أربعة محاور رئيسية، كالتالي:

1- التنافس المعرفي في القراءة بين طلبة المدارس.

2- المدونة الماسية التي يتنافس فيها طلاب الجامعات في القراءة.

3- المعلم المثقف، ويتنافس خلالها المعلمون في القراءة.

4- المؤسسة التنويرية وفيها تتنافس المؤسسات المجتمعية.

جوائز المشروع الوطني للقراءة

وتقدم مسابقة المشروع الوطني للقراءة مجموعة من الجوائز والمكافآت للمشاركين، وتبلغ قيمة جائزة المركز الأول مليون جنيه للفائز في كل منافسة.

ويحصل الفائز الثاني على نصف مليون جنيه، ثم تتدرج الجوائز بعد ذلك من ربع مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه إلى أن تصل إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.

ومن أبرز شروط المشاركة قراءة 30 كتابًا على الأقل وفي مجالات متنوعة، على أن يكتب المتسابق تلخيصًا للكتاب، وخلال التصفيات تجري لجان التحكيم مناقشة المتسابقين حول موضوعات الكتب التي تمت قراءتها.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شهد حفل توزيع جوائز الفائزين بالدورة السابقة للمشروع، مؤكدا أن القراءة توسع مدارك الإنسان، وتحافظ على الشغف، منوها بأن الامتحانات تقتل الشغف، لذلك نهتم بالتعلم لا بالامتحان في المناهج التعليمية.

ويهدف المشروع إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم القيم الوطنية والإنسانية، وتتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة بهدف جعلها أولوية لدى مختلف فئات المجتمع، وإلى جانب إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة، وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.