الكليات المتاحة بجامعة المنوفية بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

بعد إعلان نتيجة الدور الثاني في الثانوية العامة، بنسبة نجاح 88.7%، يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن الكليات المتاحة في جامعة المنوفية، ومن المقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول في الجامعات 205 درجة فأكثر بنسبة نجاح 50%.

الكليات المتاحة في جامعة المنوفية بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية

ويأتي تنسيق المرحلة الثالثة في الثانوية العامة بوجود 66754 طالبًا، إذ يبلغ عدد الشعبة العلمية 37630 طالبا، بينما عدد طلاب الشعبة الأدبية 29214 طالبا، وفي هذا التقرير سنتعرف على الكليات المتاحة في جامعة المنوفية بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانويه العامة 2022.

وجاءت الكليات المتاحة في جامعة المنوفية، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الرسمي، كالتالي:

أولا: الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية "علمي - رياضة":

المعهد الفني التجاري بقويسنا.

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم.

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

تربية نوعية المنوفية بأشمون.

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

ثانيًا: الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية:

المعهد الفني التجاري بقويسنا.

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

ويوجد العديد من الأوراق المطلوبة للكليات على مستوى الجامعة وتأتي كالتالي:

- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- إيصال دفع المصاريف.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

- أصل شهادة الميلاد.

- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.