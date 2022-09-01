بسنت سلامة تطرح فيديو كليب «قلبي بيترج» (فيديو)

طرحت المطربة الشابة بسنت سلامة، فيديو كليب لأغنيتها الجديدة «قلبي بيترج»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية.

«قلبى بيترج» لـ بسنت سلامة، من كلمات الشاعر دسوقي فتحي، وألحان وليد سمارة، وأول تعامل مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو.

تصوير فيديو كليب قلبي بيترج في بولندا

صورت بسنت سلامة فيديو كليب أغنيتها قلبي بيترج، فى بولندا، وشارك معها فى التصوير، فرقة استعراضية شهيرة هناك، إذ استغرق التصوير عدة أيام.

وتميل أغنية قلبي بيترج، إلى الريتم السريع، وتتناسب مع الأجواء الصيفية، إذ دارت فكرة الكليب في إطار جديد ومختلف، من خلال فتاة تقع فى حب شاب، وتريد الارتباط به، وتتمنى القيام بخطوة جريئة، وغير متوقعة وتكسر القاعدة، وتستعين بأسرتها وأقاربها وتذهب بهم إلى منزل حبيبها وتطلب الزواج منه.

بسنت: الأغنية رسالة لكل فتاة تقع في الحب

بسنت سلامة، قالت في بيانٍ صحفي، إنها هى صاحبة فكرة تصوير الكليب، وأرادت من خلالها توجيه رسالة لكل فتاة تقع فى الحب أن تتمسك به، وتسعى لتحقيق حلمها، بكل الطرق والوسائل، ولا تستمع إلا لصوت قلبها، حتى لو واجهت انتقادات اجتماعية، فالأفضل لها ان تنجح وتعيش حياة سعيدة وتحقق ما تريد مع الشاب الذى تحبه.

من هي بسنت سلامة صاحبة أغنية قلبي بيترج

المطربة بسنت سلامة، قامت بدراسة الموسيقى العربية، واحترفت الغناء منذ فترة، وقدمت من قبل أغنية بعنوان «حياتى بتتسرق»، من كلمات سعيد محمد، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع خالد عرفة، ومن إخراج يوسف أبو المعاطى، وإشراف سيد الشاعر، وشاركت بالغناء فى عدد من المهرحانات، وأيضا قدمت أولى تجاربها في مجال التمثيل، بالمشاركة في مسرحية «تركة ماما» من تأليف وإخراج ميشيل جرجس، بمشاركة مجموعة من الممثلين الصاعدين.