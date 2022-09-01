إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ملاكي بميكروباص في الغربية

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة، في أنحاء الجسد، من بينهم 2 في حالة خطرة، إثر تصادم سيارة ملاكي، بميكروباص، أمام قرية السملاوية، على طريق الواصل بين مدينتي السنطة وزفتى، بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، أمام قرية السملاوية، وبالقرب من مدخل زفتى، بدائرة المركز، وإصابة عدة أشخاص.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وقوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على الطريق الواصل بين مدينة السنطة وزفتي، وأمام قرية السملاوية، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة، ومن بينهم 2 في حالة خطرة.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى زفتى العام، من أجل تلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية، ورفع آثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وأن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة، بيد أحدهما، مما أدى إلى انقلاب سيارة ميكروباص.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة، وانتداب المعمل الفني لفحص السيارات المتسببة في الحادث.