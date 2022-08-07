مصرع 3 وإصابة 35 في حوادث طرق متفرقة خلال 24 ساعة بمطروح

شهدت محافظة مطروح خلال الـ24 ساعة الأخيرة وقوع 5 حوادث طرق في الساحل الشمالي، والضبعة الإقليمي القاهرة، وطريق وادى النطرون العلمين الدولي، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 35 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفي وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

مصرع وإصابة 29 بحادث أتوبيس

لقي شخصان مصرعهما الأول بموقع الحادث والثاني فور وصول مستشفى العلمين، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس في الساحلي الشمالي قبل قرية سيدى عبد الرحمن بخمسة كيلومترات، وجرى نقل جميع المصابين إلي مستشفى العلمين ووضع الجثتين بثلاجة الموتي تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

إصابة 4 بحادث طريق وادى النطرون

وشهد طريق وادي النطرون العلمين الدولي وقوع حادث انقلاب سيارة نقل جامبو، وأسفر ذلك عن إصابة أربعة أشخاص أن بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين التخصصى، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

إصابة 4 بحادثي بالضبعة ومطروح

كما شهد طريق مطروح الإسكندرية الدولي انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية اللوتس مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، ووقع حادث تصادم موتوسيكل بطريق الضبعة القاهرة، مما أدى إلى إصابة شخص، وجرى نقل المصابين الأربعة مستشفي العلمين وتقديم العلاج لهم

مصرع شخص بحادث سير

ولقي شخص مصرعه بعد إصابته في حادث سير على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وجرى نقل الجثه إلى مستشفى الحمام المركزى، ووضعها تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

وانتقلت مباحث المرور وضباط شرطة تأمين الطرق إلى مواقع الحوادث وجرى الفحص لجميع الحوادث للتعرف على أسباب وقوعهم والكشف عن ملابساتهم ورفع تقارير لجهات التحقيق.