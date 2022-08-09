أخبار 24 ساعة بالمنيا: حوادث طرق وغلق منشآت طبية وحملات على المخابز

لقي شخص مصرعه وأصيب 25 في حوادث طرق، وشنت مديرية الصحة حملة علي منشآت طبية مخالفة وتم غلق عدد منها، واستهدفت مديرية التموين المخابز البلدية والأسواق لضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار، كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

مصرع وإصابة 26 في حوادث سير

شهد مركز مطاي بشمال المحافظة حادث تصادم بين سيارتين بطريق المحيط مما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 20 آخرين تم نقلهم للمستشفى، كما أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الشيخ فضل بمركز بني مزار، كما أصيب طالب بقرية البرجاية في مركز المنيا بطلق ناري بالظهر بسبب خلافات بينه والمتهم الذي تم تحديده وجار ضبطه.

تحرير 38 محضرا لمنشآت طبية مخالفة

وأعلن الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة عن تحرير 38 محضر غلق إداري لمنشآت طبية مخالفة، والمرور علي 784 منشأة طبية وضبط مخالفات داخل 414 منشأة شملت مستشفيات حكومية ووحدات صحية ومعامل وعيادات خاصة.

وحررت مديرية التموين والتجارة الداخلية 97 مخالفة للمخابز البلدية بعدد من المراكز والقري شملت نقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وعدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات، كما تم تحرير 7 محاضر لسلع مجهولة المصدر ولعدم وجود شهادات صحية خلال حملات متزامنة استهدفت الأسواق والمحلات العامة.

ونظمت الوحدات المحلية بمراكز: ملوي ومطاي ومغاغة وبني مزار حملات لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية، فيما قاد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغالات وإدارة محلات بدون ترخيص بمدينة المنيا.