الجامعة البريطانية في مصر تطلق أكبر ماراثون جامعي يستهدف 8 آلاف طالب

وقّع الدكتور محمد لطفي رئيس، الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مشترك مع كايرو رانرز «Cairo Runners»، بهدف تنظيم الأحداث الرياضية ذات البعد التنموي، وكذلك تدشين أكبر ماراثون جامعي يستهدف آلاف الطلاب بعنوان «Run for the climate »، والمقرر عقده في 14 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، وعبد الله حسين، الشريك المؤسس لمجموعة «كايرو رانرز»، ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

شراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول من شأنه تنفيذ الجامعة للمزيد من الفعاليات التي تدعم قضية تغير المناخ، تزامنًا مع عقد COP 27 في مصر وأفريقيا لأول مرة، وإيمانًا من الجامعة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث دخلت الجامعة في شراكات مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية لتتماشى مع جهود مكافحة تغير المناخ ونشر الوعي حول تحدياته.

وأضاف الدكتور «لطفي»، أن الجامعة البريطانية عملت على إطلاق أنشطة طلابية فريدة من نوعها لمساعدة الطلاب ليصبحوا أكثر وعيًا بالتحديات البيئية وأكثر استعدادًا لتقديم اقتراحات وحلول والمشاركة في القضايا المجتمعية، موضحًا أن الجامعة البريطانية تعد أول جامعة تلتزم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتدمجها في التدريس والتعلم والبحث والأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع.

من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي: «إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في افتتاح" الماراثون من أجل المناخ" مع شريكنا الجامعة البريطانية في مصر، وأن أشهد توقيع مذكرة التفاهم بين الجامعة االبريطانية وكايرو رانرز، مضيفًا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤمن أن للشباب مصلحة ودور هام في الحوار حول تغير المناخ ونأمل أن نستمر في سماع أصواتهم من خلال طرق مبتكرة وملهمة».

فيما نقل الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته تحية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لكافة الحضور، موضحًا أن تنظيم الجامعة البريطانية في مصر لهذا الماراثون يعكس بوضوح التعاون المشترك بين الهيئات والوزارات، من أجل ضمان التكاتف اللازم لإنجاح قمة المناخ التي تستضيفها مصر COP 27.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تطوع كل امكانياتها لتسهيل مؤتمر شباب coy، والذي سيعقد قبل انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ، كما استعدت الوزارة لتنظيم يوم الشباب والأجيال المستقبلية، وتنظيم جلسات وورش عمل يقودها الشباب ويشارك فيها صناع القرار.

طلاب الجامعات غير مدركين لمخاطر تغير المناخ

بدوره، قال الدكتور عمرو سعدة، قائد التحول الاستراتيجي بالجامعة والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية، إن العديد من طلاب الجامعات غير مدركين لمخاطر تغير المناخ، وهو ما يبرر تنظيم هذا الماراثون، لكي يصبح الطلاب مدركين لهذه المخاطر و يحاولوا العمل على تقديم مقترحات لحلها والتصدي لها.

وأكد أن الماراثون يشارك فيه أكثر من 8 آلاف طالب من الجامعات المصرية والشباب والعائلات من جميع أنحاء الجمهورية، في سابقة هي الأكبر محليًا من حيث العدد، والأول من حيث تنوع وتكامل الأنشطة الفنية والثقافية المرافقة للحدث، كما سيقام بالتوازي مع الماراثون معرض فني مفتوح للطلاب وكذلك معرض للشركات الناشئة والمبادرات والمشاريع الطلابية صديقة البيئة للمساهمة في تعظيم الأثر من هذا الحدث بين الطلاب والمشاركين وتحقيق التفاعل المجتمعي اللازم.

فيما قال عبد الله حسين، الشريك المؤسس لمجموعة كايرو رانرز، إن الهدف من هذا التعاون هو تقاسم الرؤى والأهداف بشكل جماعي لتعظيم الاستفادة من قدرات كلا الطرفين لتوفير الخدمات الرياضية بأبعاد مجتمعية وتنموية تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، كما يُبرز الماراثون دور الرياضة في التنمية وزيادة عدد الشباب الواعين ليشاركوا معنا في التصدي لتغير المناخ.