التصريح بدفن جثة طفلة قتلت داخل منزلها ببني سويف.. عمرها 8 سنوات

صرحت جهات التحقيق بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم، بدفن جثة طفلة عُثر عليها داخل منزل أسرتها، بقرية أبويط دائرة المركز، وبها عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم أودت بحياتها، وشيعت جنازتها قبل قليل إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة من مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

تشييع جنازة الطفلة ريتاج إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها

وشيع المئات من أهالي قرية أبويط والقرى المجاورة لها بمركز الواسطي، جنازة الطفلة ريتاج إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، وسط حالة من الحزن الشديد كانت تنتاب الجميع على وفاة الطفلة التي لم يتجاوز عمرها الـ 8 سنوات.

تفاصيل العثور على جثة طفلة بها عدة طعنات داخل منزلها في بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية يفيد بالعثور على جثة طفلة، وبها عدت طعنات متفرقة بالجسم داخل منزل أسرتها بقرية أبويط دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة تشكيل فريق بحثي لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الجاني.

نقلت جُثة الطفلة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف قوات الأمن بمركز شرطة الواسطى شمال بني سويف؛ بقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث المركز، التحقيق في الحادث، وما زالت تحريات المباحت قائمة للوصول إلى أسباب الحادث.