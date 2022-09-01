«التموين»: «أهلا مدارس» أسعاره مخفضة.. من المصنع إلى المستهلك دون وسيط

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الرقابة بوزارة التموين، إن معرض «أهلا مدارس» يقام داخل أرض المعارض، ضمن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويشارك فيه ما لا يقل عن الـ200 عارض، «الجميل أن السلع الموجودة من المنتج والمصنع إلى المستهلك مباشرة بدون أية حلقات وسيطة».

أبوالفضل: أسعار المنتجات في المعرض تقل عن مثيلاتها في الأسواق

وأضاف «أبوالفضل»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أسعار المنتجات في المعرض تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن 70% من المنتجات المعروضة جميعها صنعت في مصر، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لأركان المعرض.

جزء خاص لذوي الهمم في معرض «أهلا مدارس»

تابع قائلا: «الجديد في معرض أهلا مدارس أننا عملنا جزء خاص لذوي الهمم، ورئيس مجلس الوزراء صمم يزور هذا القسم بالذات وأشاد بما قدمه هؤلاء في المعرض الهام، وفيه 6 بنوك موجودة في المعرض، بخلاف ماكينات الإي تي أم لتسهيل الصرف للمواطنين».

وأوضح أن المعرض يقام على 5 أقسام رئيسة، أولها قسم خاص بالمواد الغذائية للطلبة، وآخر للمصنوعات الجلدية من حقائب وجلود وغيرها، والمسلتزمات المدرسية، والكمبيوتر واللاب توب، «كل الأقسام دي في خدمة الرواد والمواطنين».

وتابع: «المعرض سيعمل حتى 10 سبتمبر الجاري، ويفتح أبوابه من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساءً، وله 23 فرع على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى 119 معرض فرعي لخدمة جميع المواطنين في كافة محافظات مصر وربوعها».