تجهيز 60 ألف غرفة فندقية بدهب وشرم الشيخ لاستضافة المشاركين في قمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجرى تجهيز ما يقرب من 60 ألف غرفة فندقية بمدينتي شرم الشيخ ودهب لاستضافة الوفود المشاركة في قمة المناخ.

ويشارك نحو 40 ألف شخص من مختلف الدول العربية والأجنبية سيشاركون في قمة المناخ «COP27» المقرر عقدها في شهر نوفمبر المقبل، وأكثر من 68 رئيس دولة وأمراء وملوك، ورؤساء وزراء، ووزراء، ومستثمرون، إضافة إلى منظمات عالمية.

طوارئ في فنادق دهب

وذكر اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، إنه جرى اختيار مجموعة من الفنادق لاستضافة بعض الوفود المشاركة في القمة 27 للتغيرات المناخية المقرر عقدها بشرم الشيخ، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ بالمدينة بالكامل، خاصة الفنادق المستضيفة للوفود.

أضاف أنه جري عقد لقاء مع ملاك وأصحاب الفنادق الموجودة من أجل مناقشة الاستعدادات لاستضافة المشاركين في المؤتمر نوفمبر المقبل، موضحا أنه يجب أن تكون كل الفنادق في مستوي فنادق شرم الشيخ حتي تليق بضيوف المؤتمر.

وشدد رئيس مدينة دهب، على ضرورة الظهور بمظهر حسن وتدريب العاملين في الفنادق على حسن معاملة الضيوف، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

انتهاء أعمال تطوير دهب في أكتوبر

وأكد رئيس مدينة دهب، أن أعمال تطوير مدينة دهب أوشكت على الانتهاء بتكلفة تصل إلى نحو 150 مليون جنيه، إذ تقرر افتتاح هذه الأعمال في أكتوبر المقبل، حيث يجرى إقامة ممشى سياحي عالمي بالمدينة بطول 1.5 كيلو متر تقريبا بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأوضح أن الممشى يشمل إنشاء نافورة وميادين وأعمال إضاءه ومظلات، ورصيف للدراجات، ومكان مخصص لذوي الهمم، إضافة إلى تركيب أرضية الممشى من الجرانيت، مشيرا إلى أن التصميم يراعي الهوية البصرية لمدينة دهب.