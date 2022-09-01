حسناء سيف الدين بعد طرح أغنيتها الجديدة: «الرجل المصري كله جدعنة وشهامة»

تخوض الفنانة حسناء سيف الدين، تجربة فنية جديدة، من خلال دخولها عالم الغناء لأول مرة، إذ طرحت قبل أيام أولى أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم «ابن مصر»، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية ابن مصر لـ حسناء سيف الدين، من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير ومحمد جودة، وإشراف غنائي دكتور أمل إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية: «ابن مصر اسم الله عليه.. يا قلبه يا مزاجه ساعة ما تحتاجه في وقت شدة أوام تلاقيه.. شهامة ورجولة جميل وعسولة.. ده مصري أصلي يا روحي عليه».

سبب تقديم أغنية «ابن مصر»

من جهتها، كشفت حسناء سيف الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» كواليس تجربتها مع هذه الأغنية ودخولها المجال بشكل عام، قائلة: «الناس تعرفني منذ البداية كمُمثلة، ولم أدرك هل سيتقبلني الجمهور حال دخول عالم الغناء من عدمه، ورغم أنه كانت لدي الفرصة لعمل أغنية رومانسية أو شعبية، إلا أنني اخترت تقديم أغنية أعبر بها عن امتناني للشعب المصري، خاصة وأنا أعتبر نفسي نصف مصري ونصف أردني.. أنا عايشة في مصر، منذ أنّ كان عمري 18 عامًا، وكبرت هنا».

الرجل المصري يتصف بالجدعنة

وأضافت حسناء سيف الدين: «حبيت تقديم أغنية في إطار خفيف، ينال استحسان الجمهور، لذلك جمعتني جلسات عمل مكثفة بشأن وضع فكرة الأغنية واختيار اللحن المُناسب لها»، متابعة: «طلبت أني أتكلم عن مواصفات الرجل المصري في الأغنية، مثل الجدعنة والشهامة وخفة دمه وغيرها».

وأرجعت أسباب اختيارها الغناء للرجل المصري، في أول تجاربها الغنائية، قائلة: «الرجل مؤخرًا صار يواجه ظلمًا إلى حدّ ما، لاسيما في الأغاني، فصار عدد كبير من المطربات يُهاجمن الرجل في أعماله، وكأنها موضة، لذلك حبيت أن أصلح هذه الصورة، وأقدم أغنية للرجل وأبرز مواصفاته الحقيقية وإنه ليس خائن أو ندل».