النيابة السعودية: بدء التحقيق في واقعة دار أيتام خميس مشيط

علقت النيابة في المملكة العربية السعودية على الاعتداء على فتيات في دار أيتام بمحافظة خميس مشيط، بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يظهر فيه رجال سعوديون يعتدون على فتيات في الدار.

مباشرة التحقيق في الواقعة

وأصدرت النيابة في السعودية بيانا نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (واس) قالت فيه: «بناء على ما تم رصده من مقاطع فيديو تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فقد باشرت النيابة المختصة في وقت مبكر التحقيق في واقعة اتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية، والقضية ما زالت قيد إجراءات التحقيق».

الحفاظ على حقوق الموقوفين والمال العام

وذكرت الوكالة السعودية نقلًا عن مصدر سعودي: «على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة، وهناك حرمة إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مع حماية المال العام من الجناية والاعتداء في ظل إجراءات قضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام ورعاية الضمانات المقررة للموقوفين».

بيان أمير منطقة عسير

من جهتها أصدرت إمارة منطقة عسير التي تقع فيها محافظة خميس مشيط، بيانا أشارت فيه إلى أن هناك توجيهات صدرت من أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز من أجل تشكيل لجنة للوقوف على الحادث والتحقيق مع كل الأطراف وإحالة الأمر لجهة الاختصاص.

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الواقعة

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية الفيديو مطالبين بسرعة محاسبة المتسببين في وقوع الحادث، مؤكدين أن الدولة تقدر السيدات وتعطيهن كل الحقوق من أجل تحقيق نهضة في البلاد.