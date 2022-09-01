«إربيان بيزنيس»: السعودية تستعد لإطلاق شركة طيران جديدة بقيمة 30 مليار دولار

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق شركة طيران جديدة باسم « RIA»، وهي إحدى الشركات التي تم العمل على إنشاءها خلال عام مضى بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والمدرج ضمن أكبر 10 صناديق استثمارات في العالم.

الشركة جزء من تطوير بالمملكة

ونقلت مجلة «آربيان بيزنيس» عن مصادر، أن إطلاق الشركة الجديد يأتي كجزء من مخطط رؤية المملكة 2030، والذي يخصص استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في قطاع الطيران على مدى السنوات الثماني المقبلة، وسيخصص الجزء الأكبر منه نحو إنشاء شركة طيران وطنية جديدة تخدم المسارات العالمية، على أن يكون مقر عمل الشركة الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، لتكون الناقل الوطني الثاني بعد الخطوط العربية السعودية التي تعمل من مقرها في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

استهداف زيادة الترانزيت

وتستهدف المملكة العربية السعودية 30 مليون مسافر ترانزيت دولي بحلول عام 2030، وستعمل الشركة الجديدة على تشغيل أكثر من 150 وجهة حول العالم في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا بما يكلف نحو 30 مليار دولار، لتنافس الخطوط الجوية الخليجية في المنطقة.

ووفقًا لـ« إريبان بيزنس»، فإن المملكة العربية السعودية يأتي إليها 60% من حركات النقل الجوي في الشرق الأوسط، فيما تحتل النسبة القادمة من آسيا والمحيط الهادي المركز الثاني بنحو 20% ثم تأتي قارة إفريقيا في المركز الثالث بنسبة 10%.

الخطوط الجوية السعودية

وتأسست الخطوط الجوية السعودية عام 1945، وحصلت على تصنيف النجوم الخامسة، ويقع مقر عملها الرئيسي في مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووقعت الخطوط السعودية عام 2021 إتفاقية تعاون مع شركة جنرال إلكتريك الرقمية من أجل تطوير الجانب الرقمي للشركة من خلال توفير كل السجلات الرقمية الخاصة بالشركة.