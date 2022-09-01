رابط نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 الفيوم برقم الجلوس

لا يزال الكثيرين من طلاب الثانوية العامة وأسرهم بمحافظة الفيوم، يبحثون نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022، وذلك بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لنتيجة الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022، بنسبة نجاح بلغت 88.7%، حيث تم إتاحة النتيجة عبر موقع الوزارة، وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ليتسنى للطلاب معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 موقع الوزارة، بالإضافة إلى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 من خلال موقع الوطن، ونتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة الدور الثاني 2022 الفيوم

وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الدور الثاني 2022 الوزارة

كما خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة الثانوية العامة دور ثاني 2022 لطلاب محافظة الفيوم، والمحافظات الأخرى من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

رابط نتيجة الدور الثاني 2022 الوطن

وخصصت جريدة "الوطن" رابط للحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

https://natiga.elwatannews.com

تصحيح الامتحانات إلكترونياً

تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ الامتحانات تم تصحيحها بصورة إلكترونية بدون تدخل العنصر البشري نهائية، مُشدداً على أنّ التصحيح تم بدقة عالية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وينطلق تنسيق المرحلة الثالثة، مطلع الأسبوع المُقبل، حيث تتوافر العديد من الأماكن الشاغرة، والكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي دور ثان 2022 في العديد من الكليات على مستوى الجمهورية.