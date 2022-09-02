حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج السرطان بالغموض والكتمان فهو لا يفصح عن رغباته أو ما يجول في خاطره لأحد، ويظل محتفظا بأسراره طوال حياته دون البوح بها لأقرب المقربين إليه، فهو لا يحب أن يعرف أحد عنه شيئًا، أو أن يُحمل همومه للمقربين حوله، كما تجده شخص رومانسي وعاطفي كثيرا، ولا يتعرف على صداقات جديدة بسهولة فينتظر ويراقب حتى يطمئن ثم عندما تثبت له المواقف الثقة في الشخص يتقرب منه.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

يتواجد القمر في منزلك الخامس اليوم مما يدعمك كثيرا على المستوى المهني وتمضي اليوم بسهولة ويسر وتحقق نتائج إيجابية جيدة، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تمر بأحداث سعيدة اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، حيث يعيش مواليد برج السرطان أجواء رومانسية اليوم وتساعدهم بصيرتهم على معرفة من يحبهم أو يكرههم، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتجد سعادة في الوصول إلى ذلك.