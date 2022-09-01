حظك اليوم برج الدلو الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز رجل الدلو بالكرم والأناقة، كما أنه يعد من أكثر الرجال المسببين للحيرة لمن حوله فيصعب فهمه بسهولة نظرا لأن طبيعته ليست مستقرة على الاطلاق، فهو متقلب المزاح والصفات.. تارة تجده شخصا طيبا ويحنو على من حوله، وتارة أخرى تجده شريرا وصعب التعامل، لذا فإن التعامل معه بشكل عام صعب نظرا لتقلبات مزاجه الحادة، ولكن له مجموعة من الصفات الثابتة التى يتبعها مع المقربين منه فقط مثل زوجته أمه أولاده خاصة إذا تقبلوه ولم يطلبوا منه التغيير.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

يتواجد القمر في وضع معاكس، لذا عليك ألا تدخل في حوارات أو مشاكل اليوم تجرك للوضوع في أزمات وتسبب لك نتائج سلبية، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتمالك أعصابك اليوم وأن تعمل بقدر الإمكان على أن تتحكم في انفعالاتك من أجل تجنب الدخول في مشاكل أنت لست بحاجة إليه وفي غنى عنها مع المقربين حولك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.