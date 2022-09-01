حظك اليوم برج الحوت الخميس 1-9-2022 عاطفيا ومهنيا

تتميز أنثى برج الحوت بالعاطفة والإبداع والحنان، وتميل إلى الابتكار وتتميز بتنفيذ الأفكار المختلفة، كما أنها تحب البوح بمشاعرها لمن حولها ولا تكتمها فإذا أحبت أفصحت وإذا كرهت اعترفت، فهي قادرة على إظهار مشاعرها بشكل جيد، ودائما ما تحظى بإعجاب العديد ممن حولها، نظرا لأنها تتميز بفرط الحساسية، والعاطفة الجياشة في تعاملها مع الأشخاص.

وفي السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 1 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ ورغم الضغوط تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب وتتكيف ببساطة مع المستجدات، بشرط أن تنتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

تمر بالضغوط منذ فترة ولكن تشعر اليوم بتحسن، حيث يدفعك القمر اليوم للتعبير عن المشاعر الإيجابية، وقد تجمعك بالأهل والأحباب أوقاتًا مميزة تجد السعادة فيها، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.