مراد مكرم ناعيا الفنان أمين العسال: «ولادك أمانة وهنجوزهم»

نعى الإعلامي مراد مكرم، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الفنان الراحل أمين العسال، وكشف عن وصيته قبل دخوله المستشفى.

وكتبت مراد مكرم قائلا: «خلاص، أمين العسال استريح، الراحه الأبدية، لا مرض تاني ولا عمليات ولا صراعات.. علشان تعرفوا مين أمين العسال، أمين اللي وقف على كفنه مسلم ومسيحي، كل واحد بيدعيله بطريقته، أمين العسال اللي بعد ما نزل التربة، الكل تسابق إنه يدعيله بصوت عالي والناس تردد وراه آمين أكتر من نص ساعه من الدعاء المتواصل فوق قبره بصوت عالي وبدموع وحرقه».

وأضاف «مراد»، قائلا: «أمين العسال اللي بكي عليه رجاله بشنبات زي الأطفال.. أمين العسال فص البرلنت المصري الأصيل.. يا رب اللي استحمله أمين من تعب ومرض يبقي في ميزان حسناته يا رب.. وزي ما وعدتك يا صديقي، ولادك أمانه، هنجوزهم ونروحلك المقابر نقولك أوفينا الوعد يا صاحبي.. كل مره كنت تدخل المستشفى كنت توصيني عليهم، إلا المره دي زي ما تكون عارف إنك مش محتاج توصيني تاني».

واختتم الإعلامي مراد مكرم قائلا: «ما بكيت على حد بعد أمي زي ما بكيت عليك يا أمين.. مع السلامه يا صاحبي».

تفاصيل وفاة أمين العسال

و توفي الفنان والإعلامي أمين العسال، مساء أمس بعد صراع مع المرض، داخل إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى في القاهرة، بعد معاناة مع العديد من الأمراض الوراثية حسبما أعلن الاعلامي مراد منير قائلا: «وارث جينات ضعف في الأوردة والأوعيه الدموية، وضغط وسكر ومشكلات في القلب».

وأقيمت صلاة الجنازة، على الراحل أمين العسال في مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة ظهر اليوم.