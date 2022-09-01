موعد ومكان عزاء الفنان الراحل أمين العسال

يُقام عزاء الفنان الراحل أمين العسال، الأحد المقبل، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بعد صلاة المغرب، وذلك بعد أن وافته المنية، مساء أمس الأربعاء، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع المرض، وذلك وفقا لما أعلنه صديقه الفنان كريم مغاوري عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».

وشُيعت جنازة أمين العسال من مسجد السيدة نفيسة، ظهر اليوم الخميس، بحضور أفراد عائلته وعدد من أصدقائه من داخل الوسط الفني، أبرزهم مراد مكرم، عمرو عبد العزيز، محمد عز، عفاف مصطفى، الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك قبل أن يوارى جثمان الفنان الراحل الثري داخل مقابر عائلته.

ولم يتمالك أصدقاء أمين العسال دموعهم أثناء تشييع جثمانه، مؤكدين أنهم فقدوا صديقاً عزيزاً وإنساناً مشهود له بالأخلاق الرفيعة، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

نقابة المهن السينمائية تنعي الفنان الراحل أمين العسال

وحرصت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة على نعي أمين العسال في بيان رسمي منها، مؤكدة أن الأخير كان صاحب أداء مهني متميز بين الطموح والأمل، وقدم نجاحات متفردة رغم صراعه مع المرض، كما تقدمت بواجب العزاء لأسرته، ودعت للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة.

صدمة الوسط الفني والإعلامي بوفاة أمين العسال

وصُدم الوسط الفني والإعلامي بالإعلان عن نبأ وفاة الفنان أمين العسال، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لسرادق عزاء، وحرص عدد من المشاهير على نعي الفنان الراحل بعبارات مؤثرة، أبرزهم شهيرة، أيمن بهجت قمر، عمرو محمود ياسين، آيتن عامر، نشوى مصطفي وآخرين.