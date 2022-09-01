تكريم 5 رموز مسرحية من مصر والسعودية وتونس وكندا في مهرجان القاهرة للمسرح

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور جمال ياقوت، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة التاسعة والعشرين من عمر المهرجان بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور الوفود المشاركة هذا العام من 46 دولة من مختلف دول العالم.

كلمة أحمد وفيق خلال افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

قدم الحفل الفنان أحمد وفيق، والمذيعة جاسمين طه زكي، وإخرج مراسم الافتتاح المخرج شادي سرور الذي بدأه بعرض فني عنوانه «الحضارة والتكنولوجيا»، لمدة 3 دقائق يعبر عن عنوان الدورة وهو «التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي».

وقال الفنان أحمد وفيق، في بداية الحفل: «هكذا نلتقي مرة أُخرى في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورتهِ التاسعة والعشرين، واليوم نحتفلُ بعودة المهرجان في موعدهِ المعتاد بعد سنتين عانى فيها، ويجتمع المسرحيون من دول مختلفة ليستمتعوا بتجاربَ مسرحية متباينة كما يستعدون للمشاركةِ في الورش والندوات وباقي فعاليات المهرجان»، كما ترجمت المذيعة جاسمين طه زكي تلك المقدمة باللغة الإنجليزية لضيوف المهرجان من الدول غير العربية.

عرض المهرجان، فيلمًا قصيرًا عن فعالياته، ثم أعقبها كلمة رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور جمال ياقوت، الذي رحب فيها وشكر وزيرة الثقافة ، على دعمها لاستكمال مشروعات المهرجان، ورحب بالضيوف من مصر ودول العالم قائلا: «نستكمل في هذه الدورة ما بدأناه في الدورات السابقة».

وقال: «أشكر الجميع على حضور المهرجان الذي كان له أكبر الأثر على خبراتنا.. ولا يمكن أن تمر هذه المناسبة بدون أن أتذكر وأوجه الشكر للدكتور الراحل فوزي فهمي.. وأرحب بوزيرة الثقافة، كما أرحب بالحضور من مصر والدول العربية ودول العالم، وأتوجه بالشكر لكل من قام بدوره بمنتهى الإخلاص».

واستكمل: «كان مهما بالنسبة لنا أن يكون المهرجان لكل المصريين، فمنذ الدورة الماضية أعدنا تقليد أن نذهب بالعروض للمحافظات وكان المساعد والمعين في هذا الدور المخرج هشام عطوة، وهذا العام نكمل ما بدأناه العام الماضي».

وأضاف: «كذلك نادي المسرح التجريبي الذي يحث المسرحيين على التجريب لأن هناك فنانين لديهم فطرة التجريب، وأنا ابن من أبناء تجربة نادي المسرح التي تقوم على التمرد، والعام الماضي قدمنا 8 عروضًا في المحافظات وهذا العام سنذهب لـ12 محافظة لتقديم 14 عرضًا.

واختتم «ياقوت» حديثه: «لدي حالة من الحماس والتفاؤل أن المسرح يتطور ويتقدم، وفي النهاية أتوجه بالشكر للوزيرة، التي وجدت منها كل التشجيع والدعم».

واستعرض تفاصيل هذه الدورة قائلا: لدينا 44 عرضًا مسرحيًا، ويتسابق خلالها 14 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الكبرى، و16 عرضا في مسابقة العروض القصيرة، و13 عرضًا في نادي المسرح التجريبي، و10 ورش تدريبية لمدربين من مصر والعالم، بالإضافة لعروض التجوال والورش التدريبية في المحافظات، ولدينا 4 ندوات عن التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي، وعرض 7 رسائل علمية في مشروع نشر الرسائل العلمية ومناقشة لكتاب ومترجمين، ومشروع شبكة المهرجانات العربية.

وزيرة الثقافة: مشروعات التأليف والترجمة طفرة كبيرة

وألقت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، كلمة رحبت خلالها بالضيوف قائلة: «سعدنا بحضوركم البهيّ، و أهلاً ومرحباً بجميع الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان، والتي نتطلع للاستمتاع بإبداعاتها على مدار أيام المهرجان، ونرحب بكم في يوم يجتمع فيه المجرِّبون، كي يقدموا إبداعات تخرج عن الثابت المستقر وتتحاور مع خيالات طامحة لتحقيق الدهشة وأَسْر الأذهان، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، سعينا لدعوة أهم العروض المسرحية التي تساير أحدث تيارات التجريب المسرحيّ، كما حرصنا على استقدام مدربين من بلاد ومدارسَ مسرحية مختلفة في غالبية عناصر العرض المسرحي».

وأضافت: «لقد استقدم المهرجان فعاليات مهمة تسعى للتأثير في مسيرة المسرح لا في مصرَ بمدنِها المختلفة فحسب، بل في كل أنحاء الوطن العربي، ولقد شهدت مشروعات التأليف والترجمة طفرة كبيرة تتعلق بمحور هذه الدورة، وهو التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي، كما أطلق المهرجان مشروعًا لنشر الرسائل العلمية التي تناقش محور الدورة، واهتم بالتنسيق بين المهرجانات العربية فأطلق مشروع شبكةِ المهرجانات العربية الذي نأمل أن يمثل نقطة انطلاق من أجل توحيد الجهود لتحقيق حالة مسرحية تساير كلّ المتغيرات العصرية، وأخيراً وليس آخراً نعلن افتتاح الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي».