حسناء سيف الدين: «طموحي أكون فنانة شاملة.. ومثلي الأعلى شادية ونيللي»

خاضت الفنانة حسناء سيف الدين، أولى تجاربها في عالم الغناء، حيث طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم ابن مصر، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيدويوهات الشهير يويتوب.

«نفسي أكون زي الفنانات المصريات بتوع زمان»

وقالت الفنانة حسناء سيف الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تطمح منذ بداية دخولها مجال الفن، أنّ تُصبح فنانة شاملة، دون اقتصار الأمر على كونها ممثلة فقط، متابعة: «أنا مثلي الأعلى في المجال، أكون زي الفنانات المصريات بتوع زمان، الأفلام زمان كنا نلاقي تمثيل وقصة وغناء حلو اوي، كان فيلم شامل فيه كل حاجة حلوة».

نفسي كمان أعمل فيلم غنائي

وتابعت سيف الدين، «كان نفسي أقدم كل حاجة، نفسي أبقى زي شادية، كانت ممثلة رائعة مغنية رائعة، كانت بترقص بخفة دم مع أغانيها، وصباح، وسعاد حسني، وشيريهان ونيللي، كل دول كان نفسي أبقى زيهم من صغرهم، ونفسي كمان أعمل فيلم غنائي، أنا مش مجرد ممثلة وخلاص».

أغنية ابن مصر لـ حسناء سيف الدين، من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير ومحمد جودة، وإشراف غنائي دكتور أمل إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية: «ابن مصر اسم الله عليه.. يا قلبه يا مزاجه ساعة ما تحتاجه في وقت شدة أوام تلاقيه.. شهامة ورجولة جميل وعسولة.. ده مصري أصلي يا روحي عليه».