رئيس التحرير

أحمد الخطيب

حسناء سيف الدين: «طموحي أكون فنانة شاملة.. ومثلي الأعلى شادية ونيللي»

كتب:

أحمد حسين صوان
05:18 ص | الجمعة 02 سبتمبر 2022
حسناء سيف الدين

حسناء سيف الدين

خاضت الفنانة حسناء سيف الدين، أولى تجاربها في عالم الغناء، حيث طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم ابن مصر، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيدويوهات الشهير يويتوب.

«نفسي أكون زي الفنانات المصريات بتوع زمان»

وقالت الفنانة حسناء سيف الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تطمح منذ بداية دخولها مجال الفن، أنّ تُصبح فنانة شاملة، دون اقتصار الأمر على كونها ممثلة فقط، متابعة: «أنا مثلي الأعلى في المجال، أكون زي الفنانات المصريات بتوع زمان، الأفلام زمان كنا نلاقي تمثيل وقصة وغناء حلو اوي، كان فيلم شامل فيه كل حاجة حلوة».

نفسي كمان أعمل فيلم غنائي

وتابعت سيف الدين، «كان نفسي أقدم كل حاجة، نفسي أبقى زي شادية، كانت ممثلة رائعة مغنية رائعة، كانت بترقص بخفة دم مع أغانيها، وصباح، وسعاد حسني، وشيريهان ونيللي، كل دول كان نفسي أبقى زيهم من صغرهم، ونفسي كمان أعمل فيلم غنائي، أنا مش مجرد ممثلة وخلاص».

أغنية ابن مصر لـ حسناء سيف الدين، من كلمات أمل الطاير، وألحان هاني فاروق، وتوزيع باسم منير ومحمد جودة، وإشراف غنائي دكتور أمل إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية: «ابن مصر اسم الله عليه.. يا قلبه يا مزاجه ساعة ما تحتاجه في وقت شدة أوام تلاقيه.. شهامة ورجولة جميل وعسولة.. ده مصري أصلي يا روحي عليه».

اقرأ المزيد:

حسناء سيف الدين بعد طرح أغنيتها الجديدة: «الرجل المصري كله جدعنة وشهامة»

حسناء سيف الدين تكشف كواليس أول مشاهدها في «حرب نفسية»: «فكرته واقع»

اختطاف حسناء سيف الدين ضمن أحداث مسلسل «حرب نفسية»

في أول ظهور بعد إصابتها.. حسناء سيف الدين توزع حقائب مدرسية على الأطفال
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.