إيمي سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم ارحمهما في باطن الأرض

تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم كعادتها والديها ليلة الجمعة، حيث إنها تحرص من يوم وفاتهما على زيارة قبرهما والدعاء لهم كل جمعة.

ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة تجمع والديها وعلقت عليها قائلة: «اللهم اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليهم من كل جانب، اللهم ارحمهما في باطن الأرض واسترهما يوم العرض، يا رب أنت خلقتهما وأنت أخذتهما وأنت الرحيم فليس غيرك أرحم بهما».

وفاة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

ورحل الثنائي سمير غانم ودلال عبدالعزيز متأثرين بأصابتهم بفيروس كورونا، حيث أصيبت دلال عبد العزيز أثناء تصوير مسلسل عالم موازي، ونقلت العدوي لزوجها سمير غانم لتدهور حالتهم الصحية، وجرى نقلها إلى المستشفى هي وزوجها، ودخلا إلى المستشفى ليتم وضعهما تحت جهاز التنفس الصناعي، ليرحل سمير غانم في 20 مايو 2021 متأثرًا بمضاعفات الفيروس الذي أثر على الكلى وتلحق به دلال عبدالعزيز بعد 3 أشهر دون معرفة خبر وفاته.