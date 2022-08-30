إيمي سمير غانم تتذكر والديها: «ربنا يصبر قلبي لغاية ما أشوفكم»

دائما ما تتذكر الفنانة إيمي سمير غانم والديها، الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، ومنذ قليل وجهت لهما كلمات خاصة عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ونشرت إيمي سمير غانم صورة خاصة للثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز عبر صفحتها الخاصة، وعلقت عليها قائلة «بابي ومامي، بفكر فيكو ليلي نهار، بحبكوا للأبد، وفي قلبي، وصوتكوا في وداني، وصورتكم قدام عيني وأنا صاحية وأنا نايمة».

إيمي سمير غانم تدعو لوالديها

وحرصت إيمي سمير غانم على الدعاء لوالديها من خلال الصورة التى شاركتها مع جمهورها، وقالت «الله يرحمكم، ويصبر قلبي لغاية ما أشوفكم تاني إن شاء الله».

تفاعل الفنانين مع المنشور

وتفاعل عدد من الفنانين مع دينا سمير غانم بمجرد نشرها للصورة، وكان من بينهم الفنانة دينا فؤاد التي علقت قائلة «ربنا يرحمهم».

يُذكر أن الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز أصيبا بفيروس كورونا منذ أكثر من عام، ودخلا المستشفي للعلاج، لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالفيروس.