طقس الغردقة اليوم الجمعة.. حار نهارا والعظمى تصل لـ39 درجة

يشهد طقس الغردقة اليوم الجمعة، أجواء حارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى لـ39 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 34%، بينما تبلغ سرعة الرياح إلى 27 كيلو مترا في الساعة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، ما شجع المواطنين على الهروب إلى الشواطئ للاستمتاع بالبحر.

طقس الغردقة اليوم الجمعة

وينصح الأطباء بعدم التعرض إلى أشعة الشمس المباشرة، مع ارتداء الملابس البيضاء والألوان الفاتحة، والإكثار من شرب المياه والعصائر الطازجة والسوائل الباردة.

وتشهد شواطئ الغردقة توافد آلاف المواطنين هربا من ارتفاع درجة الحرارة من رواد السياحة الداخلية والخارجية من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة، حيث تمتلك الغردقة عشرات الشواطئ الخاصة والعامة تمتد على طول 40 كيلو مترا، بداية من الجونة شمالا وحتى سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة.

إقبال على الرحلات البحرية

وتشهد شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا على الرحلات البحرية السياحية إلى الجزر والمحميات الطبيعية، خاصة رحلات جزيرة الجفتون والشواطئ القريبة منها وغيرها لممارسة السنوركل والغطس في أعماق البحر.

الغردقة أفضل وجهة سياحية

وصُنفت الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية حول العالم، طبقا لموقع «تريب أدفايزر»، وهو أحد أكبر منصات السفر حول العالم، وذلك طبقا لبيان صادر عن وزارة السياحة والآثار.