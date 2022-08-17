محافظة كفر الشيخ تتلقى 838 شكوى حكومية خلال شهر يوليو الماضي

واصلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والشكاوى الورقية الواردة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عملها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بنسبة إنجاز 98%.

تلقي 838 شكوى خلال شهر يوليو الماضي

وتلقت إدارة خدمة مواطنين بديوان عام محافظة كفر الشيخ 838 شكوى خلال شهر يوليو الماضي، منها 197 شكوى واردة من مجالس المدن تخص النظافة والتجميل وطلبات الترخيص وسرعة البت في طلبات التصالح وبعض شكاوى إشغال الطريق، و218 شكوى واردة من المديريات الخدمية تتضمن شكاوى فرش المساجد وتحديد بعضها وبعض الشكاوى الخاصة بنقل بعض الطلاب للمدارس الأخرى، وأيضاً شكاوى تخص توصيل الكهرباء ورصف بعض الطرق وضعف المياه في بعض المناطق وإضافة المواليد على بطاقات التموين والشكوى من استغلال بعض التجار.

الطلبات تضمنت صرف بطاقات تكافل ومساعدات مالية

واستقبلت 68 طلبا وتضمنت استغاثات طبية لإجراء عمليات جراحية على نفقة الدولة وطلبات الالتحاق بمدارس التمريض واستثناء البعض من المجموع، ووردت 117 من الحماية الاجتماعية وتضمنت الحصول على معاش تكافل وكرامة وشكاوى توقف صرف بطاقات تكافل وصرف مساعدات مالية.

المحافظ بتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، إنه تابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والشكاوى الورقية الواردة لإدارة خدمة المواطنين، خلال شهر يوليو الماضي، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

الإدارات التعليمية وإدارات التضامن الاجتماعي حققوا نسب إنجاز في حل الشكاوى

وأضاف عماد شعلان، مدير خدمة المواطنين، أن الإدارات التعليمية بمراكز بيلا، ودسوق، وبلطيم، وسيدى سالم، بالإضافة لإدارات التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، حققوا نسب إنجاز مميزة في حل الشكاوى المقدمة خلال يوليو الماضي.

يذكر أنه ورد بتقرير رئاسة مجلس الوزراء، أن محافظة كفر الشيخ من المحافظات التي اختصت بنسبة إنجاز متميزة من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي.