انفجار في مصفاة نفط إيرانية دون وقوع إصابات

دوى انفجار، مساء أمس الخميس، في شركة لتكرير النفط بمدينة «آبادان» بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وقالت العلاقات العامة للشركة، إن الانفجار ناتج عن اشتعال ارتدادي جزئي إثر تشغيل فرن وحدة إنتاج الكبريت.

الحادث تسبب في إحداث دوي قوي في «آبادان»

وتعد مصفاة النفط في «آبادان» واحدة من أكبر المصافي في البلاد، وتنتج 25% من حاجة البلاد من الوقود، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأشار مسؤول العلاقات العامة للشركة الإيرانية، في تصريح، إلى أن الحادث تسبب في إحداث دوي قوي في «آبادان» لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر مالية.

والاشتعال الارتدادي، الناجم عن احتراق الأوكسجين، عبارة عن نيران تخرج من فتحة العادم أو الفرن، ويصاحب الاشتعال بإصدار صوت يشبه الانفجار.

وفي وقت سابق، قالت تقارير، إن دوي الانفجار ناجم عن انفجار أحد أفران وحدة صنع الكبريت للمرحلة الثالثة من «مصفاة آبادان»، وقالت مصادر مطلعة، إن فرن صنع الكبريت في الوحدة «إس آر يو» من المرحلة الثالثة، مساء أمس الخميس، بعد خضوعه لعملية تصليح اساسية، انفجر في الاختبار التجريبي.