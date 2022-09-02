تامر عاشور يجري بروفات حفله في جدة «فيديو»

يجري الفنان تامر عاشور حاليًا بروفات حفله المقرر إقامته اليوم في جدة، والذي نفدت تذاكره قبل أيام من موعد تنظيمه على خشبة مسرح «بنش مارك» بمدينة جدة.

ونشر تامر عاشور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، فيديو أثناء إجراء «بروفات» الحفل.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في جدة

وتم طرح تذاكر حفل تامر عاشور على 6 فئات تبدأ من 290 ريالا سعوديًا وصولًا إلى 1500 ريال سعودي، وجاءت الفئة الأولى 290 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 1.481 جنيهًا مصريًا، أما الفئة الثانية 480 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 2.452 جنيهًا مصريًا والفئة الثالثة 670 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 3.422 جنيها مصريًا أما فئة الـ«VIP» تبلغ 1.280 ريالًا سعوديًا، وهو ما يوازي 6.538 جنيه مصري وفئة الـ«VVIP» تبلغ 1.500 ريال سعودي، وهو ما يوازي 7.662 جنيهًا مصريًا.