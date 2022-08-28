بعد ساعات من فتح باب الحجز.. نفاد بعض فئات تذاكر حفل تامر عاشور في جدة

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساء، على مسرح «بنش مارك ليالينا» في مدينة جدة، وبعد ساعات من طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي نفدت بعض الفئات بالكامل، ومن المقرر أن يقدم «عاشور» خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور.

وتأتي تذاكر حفل تامر عاشور في 6 فئات تبدأ من 290 ريال سعودي وصولا إلى 1500 ريال سعودي، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز على الإنترنت:

- الفئة الأولى 290 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1.481 جنيه مصري «نفدت بالكامل».

- الفئة الثانية 480 ريال سعودي، وهو ما يوازي 2.452 جنيه مصري «نفدت بالكامل».

- الفئة الثالثة 670 ريال سعودي، وهو ما يوازي 3.422 جنيه مصري «نفدت بالكامل».

- فئة الـ «VIP» تبلغ 1.280 ريال سعودي، وهو ما يوازي 6.538 جنيه مصري.

- فئة الـ «VVIP» تبلغ 1.500 ريال سعودي، وهو ما يوازي 7.662 جنيه مصري.

حفل تامر عاشور في السعودية: ممنوع لأقل من 12 عامًا

وحددت الشركة المنظمة للحفل عدد من الشروط التي يجب على الحضور الالتزام بها، من بينها عدم السماح الدخول لمن هم أقل من 12 عامًا، واقتصار الحضور على الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، بينما لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها، كما يحق للشركة منع دخول أي شخص مخالف للائحة الذوق العام.

تامر عاشور يتألق في حفل بموسم جدة

ولا يعتبر الحفل هو التواجد الأول للفنان تامر عاشور في المملكة العربية السعودية حيث سبق وقدم عدد من الحفلات الناجحة في عدد من المدن بالمملكة، كان آخرها حفلا في فعاليات موسم جدة، يونيو الماضي، بمشاركة الفنان رامي صبري، وتألق «عاشور» في الفقرة الأولى من الحفل، وقدم عددًا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.