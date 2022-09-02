بايدن يهاجم أنصار ترامب: يحاولون إعادة الولايات المتحدة للوراء

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب يحاولون إعادة البلاد إلى الوراء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما حذر بايدن، الأمريكيين من أن الديموقراطية غير مضمونة، وقال في خطاب بـ«فيلادلفيا»، إن قوى «فلنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء، إلى أمريكا حيث لا يوجد حق في الاختيار ولا حق في الخصوصية ولا حق في منع الحمل ولا حق في الزواج ممن تحب.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يجب الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية، وحمايتها والانتصار لها، فيما قال الرئيس الأمريكي، في تغريدة، إن هناك عدد كبير من الأمريكيين من جميع الخلفيات والمعتقدات الذين يرفضون أيديولوجية «ماجا» المتطرفة أكثر من أولئك الذين يقبلونها.

من جانبها، اتهمت رئيسة اللجنة الوطنية لـ«الحزب الجمهوري»، رونا مكدانيل، بايدن ببث الفتنة بين الأمريكيين بخطابه الموجه ضد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت مكدانيل، إن الرئيس بايدن هو الفاصل الأعلى، ويجسد الوضع الحالي لـ«الحزب الديمقراطي»، مشيرة إلى حزب انقسام وضغينة وعداء تجاه نصف البلاد.

الرئيس السابق: نظام العدالة الأمريكي بارد القلب

من جانبه، قال ترامب خلال مقابلة، إنه سينظر بشكل إيجابي للغاية في العفو الكامل عن الأفراد المتهمين فيما يتعلق باقتحام مبنى «الكابيتول» الأمريكي في 6 يناير 2021، إذا قرر الترشح مرة أخرى في عام 2024 وانتخب رئيسًا للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء

وأشار الرئيس السابق، إلى للقاء عدد من الأشخاص المعنيين بهذه المسألة ويدعمهم ماليا، وانتقد ترامب، نظام العدالة في بلاده باعتباره بارد القلب أثناء محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم تتعلق بأحداث 6 يناير.

67 % من الأمريكيين يعتقدون أن الديمقراطية الأمريكية في خطر

وفي وقت سابق، كشف استطلاع رأي جديد أجرته «جامعة كوينيبياك» الأمريكية، عن ازدياد القلق بفارق 9 نقاط منذ يناير الماضي، على أن الديمقراطيين والجمهوريين متحدون في مخاوفهم، مما سيؤدي لانهيار الديمقراطية في البلاد.

وأشار استطلاع الجامعة، إلى أن حوالي 67% يعتقدون أن الديمقراطية الأمريكية في خطر، وشمل هذا المجموع 72% من الناخبين الديمقراطيين المسجلين و70% من الجمهوريين.