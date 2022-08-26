بايدن: سأحظر ترخيص الأسلحة في حالة الاحتفاظ بـ«الشيوخ» و«النواب»

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، بعضها سياسية، كان من أبرزها، إعلان رئيس البلاد، جو بايدن، أنه سيحظر الأسلحة الهجومية إذا احتفظ الحزب الديمقراطي، بمجلسي الشيوخ والنواب، فيما استمرت أزمة الوثائق المصادرة من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب من منزله بولاية فلوريدا، وأصدرت محكمة، أمرًا بنشر نسخة من قرار أتاح تفتيش منزل ترامب بولاية فلوريدا.

وشهدت البلاد، أحداثًا اقتصادية، كان من أهمها، مطالبة محكمة أمريكية، من «تويتر» إعطاء إيلون ماسك بيانات إضافية بشأن الحسابات المزيفة.

بايدن سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» في نيويورك

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيحظر الأسلحة الهجومية إذا احتفظ الديمقراطيون بمجلسي الشيوخ والنواب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسيشارك بايدن، في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة»، المقرر في 19 و20 سبتمبر المقبل في نيويورك، وقال «البيت الأبيض»، في بيان، إن رئيس البلاد سيغادر في 18 سبتمبر إلى نيويورك، حيث سيشارك يومي 19 و20 سبتمبر في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، أصدرت محكمة أمريكية، أمرًا بنشر نسخة من قرار الحكومة الأمريكية الذي أتاح تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب «مار أيه لاجو» بولاية فلوريدا.

وأوضح أمر المحكمة، أن في ظهر اليوم الجمعة أو قبل ذلك، يجب على الحكومة الأمريكية، نشر نسخة منقحة من الإفادة الخطية لأسباب تفتيش منزل ترامب، والتي تدعم طلب وزارة العدل لأمر اقتحام وتفتيش «مار أيه لاجو».

قاضي فيدرالي: يمكن نشر أجزاء من الوثيقة للجمهور دون إعاقة التحقيق

وقال القاضي الفيدرالي، بروس إي راينهارت، إنه يعتقد أنه يمكن نشر أجزاء من الوثيقة للجمهور دون إعاقة التحقيق، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن الوثيقة لا تزال مخفية، مضيفة أنه ليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيكشف محتواها علنًا أو ما إذا كانت النسخة المنقحة ستكشف عن أي تفاصيل حقيقية حول التحقيق.

بدورها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن من المحتمل أن تحتوي الإفادة الخطية على معلومات أساسية حول التحقيق في الوثائق السرية التي تم احتفظ بها ترامب بعد تركه لمنصبه، بما في ذلك سبب اشتباه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في ارتكاب جرائم.

وفي وقت سابق، جادل محامو وزارة العدل في المحكمة بأن نشر الإفادة الخطية تحت القسم يمكن أن يعرض سلامة الشهود للخطر ويقوض التحقيق الذي لا يزال في مراحله الأولى.

ارتفاع جرائم الكراهية في المدن الرئيسية بنسبة يصل متوسطها إلى 5%

بدورها، أظهرت بيانات جمعها «مركز دراسة الكراهية والتطرف» بجامعة ولاية كاليفورنيا في «سان برناردينو»، من 15 دائرة شرطة في مدن رئيسية، ارتفاع جرائم الكراهية في المدن الأمريكية الرئيسية نسبيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بنسبة يصل متوسطها إلى 5%، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

اقتصاديًا، طلبت محكمة أمريكية من «تويتر» إعطاء الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لـ«تسلا» المتخصصة في السيارات الكهربائية، إيلون ماسك بيانات إضافية بشأن الحسابات المزيفة، وقال قاضي، إن الأخير قد يحصل على إمكانية الوصول إلى بيانات الموقع المستخدمة في مراجعة 2021 للمستخدمين النشطين.

وأضاف القاضي، أن المعلومات الأخرى التي يسعى ماسك للحصول عليها في محاولة لإنهاء صفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء شركة «تويتر» تم رفضها باعتبارها فضفاضة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأوضحت «الجارديان»: يجب على «تويتر» تسليم البيانات من 9000 حساب تم أخذ عينات منها في الربع الرابع كجزء من عمليتها لتقدير عدد حسابات البريد العشوائي. وأعطت القاضية كاثالين ماكورميك من محكمة ديلاوير، شركة«تويتر»، أسبوعين لإنتاج البيانات.