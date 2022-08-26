ترامب يدعو لإقالة سيناتور جمهوري: بيدق بيد الديمقراطيين

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب إلى إقالة السناتور الجمهوري، زعيم الأقلية الجمهورية في «مجلس الشيوخ»، ميتش مكونيل، من منصبه في المجلس، واتهمه بأنه بيدق بيد الديمقراطيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، هاجم ترامب، السناتور ماكونيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التعبير عن شكوكه حول فرص الجمهوريين في استعادة الأغلبية في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي السالق، دونالد ترامب، أعلن في عام 2021، حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين في مجلس «الشيوخ» الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي اتهم الاول بالمسؤولية عن اقتحام مبنى «الكابيتول» في 6 يناير من العام ذاته، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وفي 14 فبراير 2021، وجه ماكونيل انتقادات لاذعة لـ ترامب رغم التصويت على تبرئة الرئيس الأمريكي السابق من تهمة التحريض على التمرد، وقال في خطاب عقب التصويت الذي أدى إلى تبرئة الثاني، إنه لا شك في أن ترامب مسؤول عمليًا وأخلاقيًا عن إثارة الأحداث.