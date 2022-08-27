القضاء ينشر وثيقة منقحة تحدد أسباب تفتيش منزل ترامب

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها نشر القضاء الأمريكي، وثيقة قضائية تحدد أسباب تفتيش عناصر «إف بي آي» لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في «مار أيه لاجو»، فيما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنصار «ترامب» بأنهم تحولوا إلى شبه الفاشية.

الوثيقة جاءت في 38 صفحة

ونشر القضاء الأمريكي، أمس الجمعة، وثيقة قضائية تحدد أسباب تفتيش عناصر مكتب التحقيقيات الفيدرالي «إف بي آي» أو «FBI»، منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في «مار أيه لاجو» بولاية «فلوريدا»، بعدما جرى تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.

ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعد الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي «06:00 مساءً بتوقيت القاهرة»، وهو الموعد النهائي.

وفي وقت سابق، أمر القاضي الفيدرالي، بروس راينهارت، وزارة العدل الأمريكية، بنشر الوثيقة التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع ترامب، مشيراً إلى أن المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق.

وقبل راينهارت، طلب من «العدل الأمريكية» بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة، التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية، باسم الحاجة الملحة لحماية التحقيقات.

«إف بي آي»: 14 صندوقًا تحتوي على وثائق سرية

وفي وقت سابق، كشف «إف بي آي»، تفاصيل جديدة حول الوثائق السرية المضبوطة في منزل ترامب، وقال في إفادة إن 14 من أصل 15 صندوقا تم استردادها من ممتلكات الرئيس السابق في وقت مبكر من العام الجاري، احتوت على وثائق سرية وكثير منها سري للغاية، وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: لم تخصص مساحة في «مار أيه لاجو» لتخزين الوثائق السرية. وكتب أحد عملاء«FBI» في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية، أن الحكومة تجري تحقيقًا جنائيًا بشأن النقل غير اللائق للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها.

بايدن: الجمهوريون المرتبطون بـ ترامب تحولوا إلى شبه الفاشية

وفي وقت سابق، قال بايدن، إن الجمهوريين المرتبطين برئيس البلاد السابق دونالد ترامب الذين اعتنقوا العنف والكراهية تحولوا إلى شبه الفاشية.

بدورها، أشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إلى أن ممارسات بعض الجمهوريين المرتبطين بـ ترامب، تتناسب مع تعريف الفاشية، معربة عن اعتقادها أن بايدن كان واضحًا عندما قال إنه عندما يتعلق الأمر بجمهوريي «ماجا»، وعندما يتعلق الأمر بالجناح المتطرف من الجمهوريين، فإنهم يهاجمون الديمقراطية ويسلبون الحقوق والحريات، وفقًا لما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

و«ماجا» هي اختصار لشعار «لنجعل أمريكا عظيمة من جديد»، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بايدن: يسمح أحيانا للقائد العام بأخذ وثائق حساسة معه إلى ‏منزله

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يسمح أحيانا للقائد العام بأخذ وثائق حساسة معه إلى ‏منزله، حسب طبيعة هذه الوثائق.‏ وأعطى مثلا، بامتلاكه في منزله كابينة مغلقة بعيدة عن المكان، وهي آمنة تمامًا، وسيصطحب معه إلى المنزل الإحاطة اليومية للرئيس، وهي مغلقة، ومعه شخص عسكري، وسيعيدها للجيش.

وأضاف بايدن، أن بروتوكولات التعامل مع المعلومات الحساسة تعتمد على نوع الوثيقة وأمان مساحة المشاهدة.