التلاميذ يؤدون صلاة الظهر في مدرسة بالفيوم.. التزام من 15 سنة

مع آذان الظهر، اصطف تلاميذ المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية بإحدى المدارس الخاصة في محافظة الفيوم، يؤدون صلاة الجماعة، يؤمهم أحمد دكروري مدير المدرسة، فيما التقط أحد العاملين بالمدرسة عدة صور، جرى تداولها بصورة كبيرة وانتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما انقسم المُعلقون بين مؤيد ومعارض.

صلاة الجماعة بالمدرسة منذ 15 عاماً

وقال الدكتور مجدي عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة مدارس الرسالة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ ما حدث لم يكن ضمن الاحتفالات باستقبال العام الدراسي الجديد، فليس من المعقول أنّ يصلوا في بداية العام فقط، موضحاً أنّهم منذ افتتاح المدرسة حرصوا على آداء صلاة الجماعة بمشاركة التلاميذ والطلاب، لتهذيب الطلاب وغرس القيم الحميدة، واستمروا في ذلك منذ 15 عاماً حتى الآن.

صلاة الجماعة بالمدرسة من أصول التربية

وأضاف «عبد الرحيم»، أنّهم طوال العام فور سماع الآذان يذهب التلاميذ والطلاب للمدرسة ويتوضأون استعداداً للصلاة، ثم يذهبون لأرض الطابور بعد تجهيز الفناء للصلاة ويؤدون صلاة الظهر في جماعة، مؤكداً أنّ ذلك يأتي ضمن رسالة المدرسة وأهدافها حيث اتخذت أداء الصلاة والحفاظ عليها في موعدها هدفاً من أصول التربية، خصوصاً أنّ التربية تأتي قبل التعليم، بالإضافة إلى ذلك فإنّ طلاب وتلاميذ المدرسة دائماً ما يكونون من الأوائل، ويحصدون أعلى الدرجات.

تخصيص مكان لصلاة التلميذات

وكشف رئيس مجلس إدارة المدرسة، أنّه ليس البنين فقط من تحرص المدرسة على التزامهم بآداء الصلاة في موعدها وفي جماعة، ولكنهم خصصوا أيضاً مكاناً مغلقاً للفتيات لآداء صلاة الظهر في جماعة بداخلها.

إشادة بصلاة الجماعة لتلاميذ مدرسة

على جانب آخر، أشاد أهالي محافظة الفيوم، بحرص المدرسة على تعليم التلاميذ قضاء الصلاة في وقتها وفي جماعة، مؤكدين أنّ ذلك التصرف يعتبر نجاح للمدرسة في التربية والتعليم معاً، مُطالبين باقي المدارس بأن يسيروا على نهج تلك المدرسة، وأنّ يعمموا فكرة صلاة الظهر في جماعة مع التلاميذ في باقي المدارس.