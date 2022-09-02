محمد عبدالرحمن: خضعت لعملية جراحية في 3 شرايين بالقلب استمرت 7 ساعات

روى الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» تفاصيل خضوعه لعملية قلب مفتوح، مشيرًا إلى أنه كان يردد دائمًا «الحمد لله» مشددًا على أن هذه العملية هي الطريقة الوحيدة له لاسكتمال حياته، لافتًا إلى أنه حصل على مخدر بسيط ليتمكن من النوم، والأطباء حذروه بسبب وضعه على جهاز التنفس الصناعي وأنه عند انتهاء مفعول التخدير سيجد «ماسورة جهاز التنفس» في فمه وحلقه ولن يستطيع التحدث.

أجرى عملية في 3 شرايين مسدودة

وأوضح «توتا» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه أجرى عملية في 3 شرايين مسدودة واستمرت العملية لمدة 7 ساعات، لافتًا إلى أنه ظل لفترة على جهاز التنفس الصناعي وأول كلمة خرجت منه بعد رفعه من على الجهاز كانت «الحمد لله».

وأكد محمد عبدالرحمن انه فوجئ بحب الناس له، مضيفًا: «أنا حسيت بكمية حب من الناس أنا مكنتش متخيلها، وهما ميستحقوش مني إني أحكي لهم حاجة فيها ألم، وأنا شفت كمية حب ودعوات وقولت الحمد لله يارب كل دول بيحبوني، ولما مسكت الموبايل مكنتش مصدق إن كل دول بيحبوني وكنت مبسوط بيه قوي ونفسيًا فرق معايا قوي ويارب يقدرني ويفضل الحب ده».