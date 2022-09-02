توتا عن خضوعه لعملية قلب مفتوح: «ربنا عداها برد وسلام ومحسيتش بحاجة»

روى الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا» تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها قائلًا: «اللي حصل لي كان حاجة كبيرة قوي وربنا عداها برد وسلام، والحمد لله محستش بيها» لافتًا إلى أننا في مصر نخاف من مواجهة الأطباء ونرفض الذهاب إليهم، مشيرًا أنه كان يشعر بتعب ولكن يرفض الذهاب للطبيب، معقبًا: «كنت حاسس دايما بوجع بس مش عايز أروح للدكتور وكمان كنت مدخن وكانت عادة سيئة».

وأوضح «توتا» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه لم يكن يعاني من أمراض القلب قبل ذلك «انا دايما بقول قلبي زي الفل الحمد لله».

وأشار إلى أنه عند رجوعه من تصوير فيلم «دعوة عامة» تعرض لنوبة تعب وكحة وضربات قلب سريعة وانخفاض نسبة الأكسجين، وتوجه للمستشفى وهو يقود سيارته ودخل المستشفى على قدمه ولكن يشعر بأنه يحصل على نفسه بصعوبة.

كانت مآساة كبيرة

وأوضح أنه جلس لمدة يوم في المستشفى وأجرى أشعة «إيكو» على القلب واكتشف الطبيب وجود مشاكل في القلب وسأله عن تناوله لأدوية قلب او حاجته لاجراء عملية تركيب دعامة في القلب وخوفه من ذلك، مؤكدًا أن الطبيب اكتشف أنه قلبه يعمل بكفاءة 30% فقط «كانت مآساة كبيرة وفيه 70% في القلب مش شغالين».

وأكد أنه خضع لعملية قسطرة تشخيصية ولاحظ مشاورات بين الأطباء، لافتًا إلى أن الطبيب طلب التواصل مع أهله للحصول على موافقتهم لاجراء عملية ووقتها تنبه أنه مطلوب اجراء عملية قلب مفتوح، مضيفًا: «اتخضيت لمدة 4 ثواني واللي نزل عليا وقتها إني أقول الحمد لله».